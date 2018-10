Querella contra la cúpula d'Interior a l'epòca del PP per encobrir Villarejo

La cúpula policial del PP quan Jorge Fernández Díaz estava al capdavant del Ministeri d'Interior va arxivar a l'abril de 2015 un extens informe del departament d'Afers Interns de la Policia en el qual es denunciaven els negocis privats i suposadament il·lícits del llavors comissari José Manuel Villarejo. Per a això va usar un altre informe, molt breu i elaborat sense fer la més mínima indagació, encarregat pel llavors director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, íntim amic de Villarejo. Rubén López, l'inspector d'Afers Interns que va descobrir la trama, i que més tard va ser apartat del cas i enviat a un lloc d'inferior rang, acaba de presentar una querella contra l'antiga cúpula d'Interior.

Dos anys després que Interior mirés cap a una altra banda en relació als negocis privats de Villarejo, la Fiscalia Anticorrupció va rebre un escrit anònim on es detallaven alguns dels treballs del comissari al marge de la seva funció policial. Aquest escrit va desencadenar la detenció de José Manuel Villarejo al novembre de 2017 acusat de suborn, blanqueig de capitals i organització criminal.



Mètodes il·legals

Fins llavors, el comissari ja havia dedicat bona part de les seves jornades de treball a resoldre problemes d'empresaris milionaris que el contractaven. El comissari utilitzava mètodes il·legals contra els adversaris dels seus clients, gravava i feia seguiments il·legals a persones o manejava bases de dades d'empreses de telecomunicacions o entitats bancàries que li facilitaven suposadament altres policies amb els quals tenia pactes.

Per altra banda, les converses del comissari Villarejo segueixen veient la llum, però aquest cop amb nous protagonistes i el cas Gürtel com a tema central d'una reunió que van mantenir l'any 2008 el jutge Baltasar Garzón, l'actual secretari d'Estat de Defensa, Ángel Olivares, i el mateix Villarejo. En les noves gravacions, divulgades per Moncloa.com, el comandament de la policia relata al seu company, el també comissari Gabriel Funtse, un dinar amb aquests protagonistes «preparant allò de la Gürtel». En aquest moment, Villarejo explica com el jutge Garzón li diu: «Jo de tu, no se per què, però em refio, cony, perquè ets un professional, collons, tu treballes i et passa com a Enrique García Castaño, no teniu sentiments». I continua: «A més és un plaer treballar amb tu, cony».