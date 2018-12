Abatut a trets el terrorista d´Estrasburg

El sospitós de l'atac executat el dimarts als voltants del mercat nadalenc de la ciutat francesa d'Estrasburg, Cherif Chekatt, ha estat "abatut per les forces de seguretat durant les operacions de crida i cerca".

Fonts policials citades pel diari francès 'Le Figaro' han assenyalat que Chekatt ha estat tirotejat al carrer de Lazaret, situada en el barri de Neudorf, on fa poques hores es va llançar una nova operació.

Altres fonts policials citades per l'agència britànica de notícies Reuters han assenyalat que el sospitós pot haver mort en el tiroteig, però de moment no hi ha confirmació sobre això.