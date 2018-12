Preacord entre sindicats i govern espanyol per derogar parts de la reforma laboral

CCOO i UGT han arribat a un preacord amb el govern espanyol per derogar aspectes de la reforma laboral. A l'acord no s'hi ha sumat la patronat CEOE. En roda de premsa, la secretària d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha confirmat aquest principi d'acord i ha demanat al govern espanyol que posi en marxa els canvis acordats. Entre ells, destaca restablir la ultractivitat des convenis col·lectius i que prevalgui el conveni sectorial per sobre del de l'empresa. Així mateix, també es recuperaria el subsidi per a majors de 52 anys i la limitació de la subcontractació amb l'obligatorietat que les empreses auxiliars adoptin el conveni sectorial o el de l'empresa principal.

Fonts de CCOO han explicat que el Consell Federal del sindicat està debatent en aquests moments aquest preacord que volen que el govern espanyol solemnitzi en un acte públic amb els agents socials.

Segons Vicente, es tracta d'un "acord important" sobre matèries que "suposen revertir la reforma laboral" en matèries que tindran un efecte "immediat" sobre els drets dels treballadors.

Això és que els convenis sectorials prevalguin sobre els de les empreses, i no caduquin i perdin la seva vigència en el moment en què expiren, com quedava fixat a la reforma laboral aprovada pel govern de Mariano Rajoy el 2012.

També es regula l'article 42 de l'Estatut dels treballadors per garantir els drets dels treballadors d'activitats externalitzades i els recuperen els subsidis per a majors de 52 anys.

Malgrat aquest preacord, els sindicats volen que l'executiu espanyol articuli ara les mesures per fer-lo possible. "La pilota està a mans del govern", ha dit la secretària d'Acció Sindical de CCOO, que ha advertit que si l'executiu no compleix "tindrà un problema".

"Si això no es du a la pràctica CCOO es mobilitzarà perquè aquests acords es duguin a terme, es compleixin i tinguin un efecte immediat per a les treballadores i treballadors d'aquest país", ha dit.



El govern espanyol espera a un acord global



Fonts del Ministeri de Treball, però, no han donat per feta aquesta entesa. Malgrat que han admès que s'han assolit acords en matèries parcials de la derogació de la reforma laboral, han apuntat que l'executiu espanyol esperarà a anunciar-lo un cop s'hagi assolit un pacte global sobre la reforma.