Dos detinguts per l'ús dels drons que van col·lapsar l'aeroport de Gatwick

La policia de Sussex va informar ahir que a última hora de divendres va arrestar almenys dues persones relacionades amb els drons que han obligat a interrompre l'activitat a l'aeroport de Londres-Gatwick en diversos moments d'aquesta setmana. Es tracta d'un home i una dona no identificats per la policia, que encara no ha informat del mòbil de l'acció, si bé s'ha descartat la motivació terrorista. Els responsables s'exposen a penes de fins a cinc anys de presó.

L'aeròdrom va reprendre divendres l'activitat normal després d'haver de suspendre unes hores els vols per un nou «albirament sospitós de drons».El primer albirament d'aquest tipus es va produir dimecres a la nit i va obligar a tancar les instal·lacions durant més d'un dia.

«Els moviments aeris han estat suspesos mentre ho investigàvem perquè la seguretat continua sent la nostra prioritat», va explicar Gatwick sobre l'incident d'aquest divendres.

A més, va subratllar que si van decidir reprendre les operacions és perquè les «mesures militars» habilitades dijous els van donar la seguretat necessària per fer-ho.