El president filipí admet que va abusar d'una dona durant l'adolescència

El president filipí, Rodrigo Duterte, va admetre que, sent adolescent, va fer tocaments a una treballadora de la llar, quelcom que ha provocat una forta indignació al país, on les organitzacions defensores dels drets de les dones l'acusen de fer apologia de les agressions sexuals. És habitual que Duterte generi escàndols quan parla de les dones. Anteriorment, va succeir quan va fer broma sobre una violació i va presumir públicament de les seves infidelitats. En aquest cas, parlant d'una confessió que va fer a un capellà a l'institut, va explicar com havia entrat a l'habitació de la seva empleada domèstica quan aquesta dormia. «Vaig aixecar la manta i vaig intentar tocar el que tenia sota de la roba interior», va relatar. «L'estava tocant quan es va despertar i vaig marxar», va afegir. Després va afirmar que va tornar a l'habitació de la dona i va intentat agredir-la de nou.