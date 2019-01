Bolsonaro pren possessió fent una promesa: «Brasil per sobre de tot»

El nou president del Brasil, Jair Bolsonaro, va prometre «protegir» la democràcia brasilera alliberant-la de les «amarres ideològiques», alhora que va ratificar algunes de les seves promeses electorals, com «combatre la ideologia de gènere» i «posar en valor les tradicions judeo-cristianes», en el primer discurs que va oferir després de prendre possessió del càrrec. «El Brasil iniciarà un nou capítol de la seva història en què tornarà a ser vist com un país fort i puixant. Brasil per sobre de tot i Déu per sobre de tots», va afirmar.

Bolsonaro va assenyalar que la seva prioritat serà «protegir i donar vigor a la democràcia brasilera», després d'una sèrie de governs que va qualificar d'«irresponsables» perquè –segons la seva opinió– van conduir el gegant sud-americà «a la major crisi ètica, moral i econòmica de la seva història».

«Tenim una oportunitat única de rescatar el nostre país i l'esperança dels nostres compatriotes. Unirem el poble i posarem en valor les famílies i les tradicions judeo-cristianes. Brasil tornarà a ser un país lliure d'amarres ideològiques», va afirmar.

Segons la seva opinió, «el biaix polític» és el que va convertir l'Estat brasiler en «ineficient i corrupte», fet pel qual es va marcar com a objectiu acabar amb aquesta parcialitat ideològica fent «reformes estructurals que seran essencials per a la salut financera i la sostenibilitat dels comptes públics».

Com a mesures concretes, va reiterar que acabarà amb «la ideologia de gènere» a les aules per preparar els alumnes per al mercat de treball, no per a la militància política, i va confirmar la seva intenció de combatre la corrupció i la violència. Bolsonaro va admetre que serà «un treball ardu», però va confiar que comptarà amb el suport dels brasilers.

El líder ultradretà va prendre possessió del càrrec en una solemne cerimònia celebrada al Congrés Nacional, a Brasília, en la qual tant ell com el seu vicepresident, Hamilton Mourao, van prometre protegir la Constitució i les lleis. A continuació, Bolsonaro, acompanyat per la seva dona Michelle, es va dirigir al Palau de Planalto, seu del Govern, per designar oficialment els seus 22 ministres, els noms del quals s'havien avançat en les últimes setmanes a través de les xarxes socials, i va fer un discurs dirigit a la nació.

Després d'això, la cerimònia va continuar al Palau de Itamaraty, que acull el Ministeri d'Exteriors, on va oferir una recepció oficial als emissaris internacionals. Segons la Cancelleria, van assistir a l'acte deu caps d'Estat i de Govern, inclòs el president bolivià, Evo Morales. «Acompanyem en la seva possessió el germà president, Jair Bolsonaro, amb la convicció que les relacions Bolívia-Brasil tenen arrels profundes de llaços de germanor i complementarietat dels nostres pobles», va escriure a Twitter el líder indígena.

Morales va ser l'únic representant de l'anomenada corrent bolivariana que va assistir a l'acte perquè Bolsonaro va retirar la invitació que l'anterior Govern de Michel Temer havia formulat al líder veneçolà Nicolás Maduro, el nicaragüenc, Daniel Ortega, i el cubà, Miguel Díaz-Canel, per considerar que són «dictadors».



Acte multitudinari

Milers de persones es van aplegar als voltants del Congrés Nacional, arribant a sobrepassar el cordó de seguretat, per seguir la cerimònia d'investidura en unes pantalles gegants col·locades a l'exterior. Segons els mitjans brasilers, el públic -d'unes 7.000 persones, segons les estimacions inicials- va esclatar d'alegria quan Bolsonaro va anunciar la seva ofensiva contra la «ideologia de gènere». Uns 12.000 militars i policies es van desplegar pels carrers de Brasília per garantir la seguretat durant la jornada.