El temporal de fred i nevades que afecta Grècia des de dijous, amb vents que arriben als 100 quilòmetres per hora, ha causat nombrosos problemes de trànsit, inclòs el marítim i aeri, així com talls d'electricitat al centre i nord del país. També ha deixat imatges boniques com aquesta. En aquesta es poden veure diferents persones fent-se fotos al costat de l'escultura Paraigües, del destacat escultor grec Giorgos Zogolopoulos, al passeig marítim de Tessalònica, Grècia.