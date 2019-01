«Seguiré treballant però ja he encarregat un Ferrari, només es viu una vegada»

Els Reis Mags es van avançar un parell de dies a Tavernes Blanques i van deixar dijous passat un total de 79.448.758 euros d'un premi especial de la Primitiva amb un únic encertant. Per a l'afortunat, veí de Bonrepòs i Mirambell, aquest serà un Nadal agredolç, segons va confessar al diari Levante-EMV. La deessa Fortuna li ha somrigut amb un premi de gairebé 80 milions d'euros, però en Javier té massa recent la mort de la seva mare, malalta de càncer: «Fa quatre mesos que ens va deixar i, malgrat el que m'ha tocat, aquestes festes han estat i seran molt complicades perquè per a mi, la meva mare era el més gran». «Jo crec que allà on estigui, ella m'ha ajudat, ho tinc claríssim», va reconèixer aixecant la vista cap amunt.

Durant tot el matí de dijous, la identitat de l'afortunat va ser un misteri fins que el mitjà Levante-EMV va avançar que es tractava d'un veí de Bonrepòs i Mirambell al costat d'una fotografia difosa per ell mateix, on se'l veia celebrant el premi amb la butlleta a la mà. «Encara estic en un núvol, són molts de diners per a mi només i els compartiré amb la gent que estimo», va assegurar el premiat, de 51 anys i client habitual de l'Administració número 1 de Loteries i Apostes de l'Estat de Tavernes Blanques, regentada per Miguel Ángel Santana. «Aquest any ja hem donat un Euromillón i un segon premi de Dia del Pare d'un milió i mig d'euros, estem en ratxa», va manifestar amb satisfacció l'amo de l'establiment.

L'afortunat, amb parella i sense fills, portava jugant als mateixos números des de feia 30 anys. «Sempre jugo dues línies i a aquests mateixos números, als quals ja jugaven els meus pares, però estava a punt de desistir aquest any, és una cosa impressionant», reconeixia Javier, encara desbordat per la infinitat de felicitacions que va rebre al llarg de tot el dia. «És una sensació molt estranya, al principi no t'ho creus. Trenta anys són molts anys esperant aquest moment en què saps què sent una persona quan li toca una cosa així. És que són 80 milions d'euros», repetia una vegada i una altra, intentant assimilar el premi de 79.448.758 euros a un únic encertant de categoria especial de la Loteria Primitiva del sorteig celebrat el dijous passat.

Javier, que regenta un negoci familiar de lampisteria a València, afirma que «aquests anys han estat molt durs per al sector de la construcció a causa de la crisi» i que els diners li serviran per tancar «una sèrie d'hipoteques que tinc obertes». «Complim 25 anys i estem aquí gràcies als nostres clients, aquest any també serà especial per a ells», va dir.

Passaven pocs minuts de dos quarts de deu del matí quan el comptable de l'empresa d'en Javier li va comentar que havia tocat la loteria a Tavernes Blanques, sense especificar-li que es tractava de la Primitiva. «M'he dirigit cap allà amb la il·lusió de recollir-la i m'han dit que no la tenien perquè ja me l'havien donat feia tres dies». Així, després de pujar novament al cotxe i de camí a la feina, va buscar amb el mòbil els números premiats. «No m'ha fet falta veure el bitllet, me'l sé de memòria, de seguida he parat el cotxe al costat de la cooperativa per veure si el portava damunt», va explicar. «Ha estat una cosa al·lucinant», va afegir. «Això és una alegria immensa, cal viure-ho. Per a mi, això és la felicitat», va afirmar alhora que recordava que en només ingressar el bitllet a un banc aquell mateix matí, va repartir part del premi entre els seus dos germans. «És el que la meva mare hagués volgut», va confessar. De fet, el seu germà petit era l'encarregat de tirar les dues línies de números que sempre jugava quan ell no podia o se'n oblidava.

«No entenia el que em deia quan m'ha trucat aquest matí», va relatar l'Iván, la primera persona a qui el seu germà va donar la notícia. «És una llàstima que la nostra mare no sigui aquí per compartir-ho», va confessar.



El seu primer capritx

«Veig que és una veritable barbaritat que li toqui a una sola persona, són molts milions, hauria d'estar més repartit, ho dic de tot cor», va reconèixer en Javier, qui malgrat la «morterada de diners» que ha rebut de cop, continua tocant de peus a terra. «Continuaré treballant, inclús aquest matí he atès clients», va explicar. Això sí, té clar que es donarà diversos capritxos, el primer d'ells un Ferrari. «Ja està encarregat, he trucat a la casa aquest mateix matí. Diuen que només es viu una vegada i vull aprofitar-ho», va afirmar. També té pensat un creuer per a tota la família. «Però la satisfacció més gran que em queda és que podré ajudar els altres», va assegurar, alhora que confessava: «Em mereixo que m'hagi tocat per tot el patiment que hem passat». «El que vull és estar tranquil, aquesta nit soparé una hamburguesa i ja ho celebraré com es mereix», apuntava com si la seva vida no hagués canviat gens.