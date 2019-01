La Policia Nacional va detenir un home per una presumpta agressió sexual a una menor d'edat, d'entre 14 a 16 anys, que va tenir lloc la nit del dissabte en una zona d'oci nocturn d'Algesires (Cadis). Segons fonts policials, els agents estan investigant també la possible participació en l'agressió sexual de dues persones més que acompanyaven el presumpte autor dels fets. El succés va ocórrer en una zona freqüentada pels joves per a l'oci nocturn.