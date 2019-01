Desembarquen a Malta els 49 migrants rescatats fa dues setmanes

Els 49 migrants i refugiats que van ser rescatats per vaixells de dues ONGs fa més de dues setmanes al Mediterrani van desembarcar a primera hora de la tarda d'ahir a Malta després de l'acord anunciat hores abans pel primer ministre de l'illa, Joseph Muscat, i que contempla el seu trasllat a vuit països de la UE. El vaixell de l'ONG Sea-Watch va rescatar 32 persones en problemes el 22 de desembre i el vaixell operat per Sea-Eye va fer el mateix amb 17 persones més el 29 de desembre. En els últims dies ambdues organitzacions havien advertit de la situació desesperada a bord i havien sol·licitat una solució. Malta havia permès als dos vaixells entrar a les seves aigües territorials a causa del mal estat del mar però el Govern maltès havia reclamat que la UE redistribuís primer 249 refugiats que ja es troben a l'illa abans de permetre el desembarcament dels 49 nous rescatats.Els migrants han estat traslladats a un vaixell de rescat de l'Exèrcit maltès que ha atracat al port de La Valletta a les 16.00 hores. Una vegada han baixat del vaixell, els migrants han estat escortats per la Policia.