Sánchez llança un missatge a Catalunya en augmentar fins al 18% les inversions

El Govern de Pedro Sánchez va posar ahir sobre la taula uns pressupostos en els quals el seu futur polític i amb els quals envida tota l'oposició perquè els donin suport o assumeixin la responsabilitat d'un país sense comptes de l'Estat. I sigui com sigui, el futur d'aquest projecte de llei li serveix ja a l'Executiu socialista de carta de presentació davant pròximes cites amb les urnes. D'aquesta manera el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2019 amb un rècord d'ingressos fiscals per finançar l'augment de la ­despesa social: Hisenda ha dibuixat una recaptació de més de 227.000 milions, els més elevats de la història i gairebé 20.000 milions més que el tancament de l'any passat.

El Govern projecta aquesta recaptació per finançar l'increment de les partides socials i inversions. Les partides en dependència creixen un 59% fins a 2.232 milions, uns 800 milions més, i la dotació per a infraestructures augmenta gairebé un 40% fins als 7.572 milions d'euros, mentre que les mesures d'accés a l'habitatge comptarien amb 679 milions, el 41% més.

Els pressupostos també contemplen mesures com l'ampliació del permís de paternitat fins a vuit setmanes o la pujada de les pensions, fins a acaparar el 57,3% del total de la despesa de l'Estat amb 209.510 milions d'euros.

«Es tracta d'uns pressupostos preparats per buscar el futur, per rescatar drets maltractats per l'anterior Govern, per fugir del passat en blanc i negre del qual alguns aquests dies estan tenint bastant nostàlgia», va esgrimir ahir la ministra portaveu, Isabel Celaá, en la roda de premsa del Consell de Ministres, en una vetllada referència a PP, Cs i Vox pel seu recent pacte a Andalusia.

El Govern, no obstant això, no va ocultar les ombres que planen sobre aquests comptes públics: per a començar, l'alentiment econòmic que el mateix Executiu reconeix en rebaixar la previsió de creixement per a 2019 en una dècima, fins al 2,2%.

Més impostos a rendes altes

El Ministeri d'Hisenda inclou en els comptes un ampli paquet de pujades d'impostos per valor de més de 5.600 milions d'euros. La titular del ministeri, María Jesús Montero, va assegurar que aquests comptes públics marquen un punt d'inflexió respecte als últims anys. «Es posen les bases d'un creixement econòmic més inclusiu, eficient i intel·ligent», va dir.

La pujada d'impostos anirà dirigida a les grans empreses, les que facturin més de 20 milions d'euros, i als grans patrimonis. Entre les noves mesures està la pujada de dos punts de l'IRPF per als contribuents que guanyin més de 130.000 euros, i de quatre punts per als quals declarin més de 300.000 euros.

La ministra Montero va anunciar una pujada de l'IRPF i de l'impost de societats que afectaran «rendes elevades o grans empreses». Quant a l'IVA, s'aplicarà el 4% als productes d'higiene femenina, com tampons i compreses -ara és del 10%-.

No obstant això, els comptes de Pedro Sánchez s'enfronten a un ardu procés de tramitació parlamentària, ja que, ara per ara, no compta amb els suports necessaris per a la seva aprovació.

L'Executiu va llançar un missatge als independentistes catalans en incrementar la inversió per a Catalunya fins a un 18%, una pujada d'uns cinc punts respecte als comptes de l'Executiu del PP de 2017, que van ser prorrogades en 2018.