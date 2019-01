El germà de Yulen va morir amb tres anys

Un germà del nen que va caure aquest diumenge en un pou a Màlaga va morir el 23 d'abril del 2017 amb l'edat de tres anys. Al petit li va donar un atac de cor quan anava pel carrer amb la seva cosina pels carrers del Pal. Va morir a l'instant.

Després de més de 17 hores de treball, els equips de rescat segueixen intentant accedir al fons del pou on va caure el nen de dos anys. Un corriment de terra dificulta les tasques de recerca.

Els treballs se centren en accedir amb una càmera per visualitzar on es troba el petit, que fins ahir a la nit no havia estat ubicat, encara que havia arribat fins a uns 75 metres de profunditat; també es tracta d'esbrinar si hi ha aigua al fons del forat. Almenys un centenar de persones participen en l'operatiu de rescat del petit.

S'han trobat una bossa de llaminadures que el menor portava i també s'ha localitzat un got.

Els pares han estat durant tota la nit, tot i que se'ls va aconsellar que descansessin. Sobre això, la subdelegada del Govern ha assenyalat que estan molt a prop seu i els hi han trasllat "la tranquil·litat que tota la informació que tinguem els hi comunicarem primer a ells".