El marit de la desapareguda a Lanzarote diu que va intentar cremar el seu cadàver

El marit de la jove Romina Celeste, desapareguda a Costa Teguise (Lanzarote) des de fa dues setmanes, va declarar a la Guàrdia Civil que va tenir diversos dies el seu cadàver a casa, que va intentar cremar-lo i que després el va llançar al mar a diversos punts del litoral. La dona paraguaiana, de 25 anys, està desapareguda des de la nit de Cap d'Any quan, suposadament, va discutir amb el seu marit, Raúl D. de C., que al cap d'una setmana va denunciar que no sabia res d'ella. El sospitós de la seva desaparició va declarar, després de ser detingut, que ell no va matar la seva dona, sinó que la va trobar morta en tornar a casa.

En un altre ordre de coses, la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos sense vida, una dona de 60 anys i un home de 56, que van ser localitzats en una casa de Llucmajor, a les Balears. L'avís va ser donat per una coneguda de la dona que no sabia res del matrimoni -tots dos alemanys- des de feia dies.