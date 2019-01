El comissari Villarejo insta a desclassificar l'11-M perquè «es va tancar en fals»

L'advocat del comissari jubilat a la presó provisional José Manuel Villarejo, Antonio José Cabrera, va afirmar que sol·licitarà al Consell de Ministres que es desclassifiqui la informació relativa a un «fet luctuós» que va definir com a «acte terrorista» i que va deixar entendre que és l'11-M, perquè el seu client pugui explicar «tot el que sap» sobre un cas que, segons el seu parer, «es va tancar en fals» i del qual es van derivar interessos econòmics ocults.

García Cabrera va fer aquestes declaracions en sortir de l'Audiència Nacional, on Villarejo va declarar durant prop de tres hores en relació a l'operació Kitchen i on va parlar també de l'anomenada Operació Trampa, un suposat encàrrec del BBVA per el qual va espiar alts càrrecs del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, de la CNMV i de la constructora Sacyr el 2004.

L'advocat, com ja va fer la setmana passada al final de la primera declaració de Villarejo, va vincular l'espionatge per al BBVA amb «luctuosos» successos per a Espanya. «No puc ser més precís», va dir davant la insistència sobre si té a veure amb l'11-M, que es va produir el mateix any. «És fàcil de deduir per vostès mateixos. Queda molta informació que segons ha manifestat el senyor Villarejo, cal desclassificar sobre l'origen, els interessos nacionals i internacionals i els interessos econòmics que es van derivar d'aquest acte terrorista», va especificar.

Segons va dir, l'Operació Trampa «no és simplement un encàrrec professional privat i darrere del mateix hi ha interessos estratègics de l'Estat». «S'aprofita una conjuntura on el BBVA necessita una informació, res més que això, de caràcter defensiu per a una operació d'Estat», va apuntar l'advocat. «El BBVA diguem que és un actor ocasional que no té res a veure i que fins i tot és molt possible que desconegués la transcendència econòmica, internacional i política d'aquesta operació inicial», va afegir. Va donar una «pista» més: «Pot tenir certa relació» amb el canvi de Govern de 2004.

Per part seva, la Sala de Govern de l'Audiència Nacional va acordar, com demanava el jutge del cas Villarejo Manuel García Castellón, sol·licitar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que mantingui una plaça de reforç al Jutjat Central d'Instrucció número 6, si bé entén que en aquesta dependència hi ha «problemes estructurals» que s'han d'inspeccionar. García Castellón havia sol·licitat un altre jutge de reforç perquè el que exercia aquesta funció, Diego De Egea, va renunciar a la plaça al desembre.