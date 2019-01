Condemnen a tretze anys de presó l'expresident d'Ucraïna Ianukóvitx

L'expresident ucraïnès Víktor Ianukóvitx, que viu exiliat a Rússia des de 2014, va ser condemnat en rebel·lia a tretze anys de presó per càrrecs de traïció, segons va informar el diari local Kyiv Post. El tribunal va declarar Ianukóvitx responsable de permetre a Rússia llançar una «guerra» contra Ucraïna el 2014 en reclamar al president rus, Vladímir Putin, que enviés tropes al país per permetre-li recuperar el poder després de les protestes contra el seu mandat. El judici contra l'exmandatari va començar al maig de 2017 i, per ser dut a terme, el Govern va haver d'esmenar el Codi Criminal per poder jutjar en rebel·lia un acusat. Ianukóvitx sempre ha rebutjat el judici i no s'ha presentat a les vistes. Els rebels separatistes van prendre territori a l'est d'Ucraïna després que les protestes pro-occidentals deposessin Ianukóvitx al febrer de 2014. Rússia es va annexar Crimea un mes després.