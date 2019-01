El CIS augura una victòria del PSOE amb el 29,9% dels vots

El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 29,9% dels vots. Així ho indica el baròmetre del CIS d'aquest dijous al matí, on també pronostica que Cs pujaria fins a la segona posició del Congrés (17,7%), que Units Podem es mantindria com a tercera força (15,4%), i que el PP cauria fins la quarta plaça (14,9%). Vox seria el cinquè partit de la cambra amb un 6,5% dels vots. Darrere de la formació d'extrema dreta hi apareixen ERC (4,7%), PACMA (1,7%), EAJ-PNV (1,3%), EH Bildu (1,1%) i PDeCAT (1,0%).