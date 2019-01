Iglesias diu ara que «Errejón no és un traïdor» i que ha de ser «aliat de Podem»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que no va acudir al Consell Ciutadà Estatal del partit morat encara que va exposar les seves propostes per telèfon, va plasmar la seva opinió a Facebook a través de deu «consideracions» en què assegurava que «Íñigo Errejón no és un traïdor, sinó que ha de ser un aliat de Podem». Iglesias va admetre la «indignació natural i lògica» que li ha provocat la «falta de respecte» als «espais polítics» de la formació per part d'Errejón, però considera que s'ha d'afrontar la situació amb «maduresa i responsabilitat», i per això va plantejar ser «generosos i responsables intentant construir una confluència el més àmplia possible» amb Más Madrid.

Aquest plantejament suposa una rectificació en relació amb la seva intervenció del passat 17 de gener, quan va respondre a la decisió d'Errejón de concórrer amb la formació de Manuela Carmena a la Comunitat de Madrid. En aquell moment va afirmar que el ja exdiputat «no és Carmena» i que Podem li presentaria batalla amb una llista alternativa a l'autonomia.

El secretari general de Podem va assegurar que l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, «no és el que va ser però representa el més útil que hi ha per impedir que la dreta reconquereixi el poder municipal a Madrid».

Errejón no va assistir finalment a la reunió per «evitar més tensions» i «ajudar a desdramatitzar i calmar les aigües», van explicar fonts del seu equip. Errejón es va plantejar anar a aquesta cita, ja que encara segueix ostentant una secretaria i va comprovar que la cúpula del partit no li ha retirat el càrrec ni l'ha suspès de militància, però les darreres declaracions del líders de Podem en el sentit que no havia d'acudir a la reunió el van fer canviar d'opinió.

Els membres de Podem que van participar al Consell Ciutadà Estatal van mostrar el seu desig que hi hagi una candidatura d'unitat, advocant per mantenir un diàleg «tranquil» per trobar solucions a la situació.