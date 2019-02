Casado vincula les pensions amb la limitació de l'avortament

El president del PP, Pablo Casado, es va mostrar partidari de derogar l'actual llei de l'avortament de terminis, aprovada el 2010, i tornar a la de supòsits aprovada el 1985 pel Govern de Felipe González, que creu que era «de consens» i que «no hi havia cap necessitat de canviar». «Crec que hem de fer una anàlisi de quina societat estem construint i, sobretot, que això a l'esquerra se li dona molt malament, si volem finançar les pensions i la salut hem de pensar en com tenir més nens i no en com els avortem», va afirmar.

Casado va considerar que a Espanya seria millor deixar de preguntar per la llei de l'avortament i començar a fer-ho per ajudes a la maternitat, a la conciliació, a l'emancipació, a l'habitatge, o ajudes fiscals per tenir nens. Perquè el dia de demà, quan es vegi en què queden el sistema de pensions i el sistema de salut, llavors «alguns que ens diuen tan protectors de la cultura de la vida començaran a pensar que teníem raó», va concloure.

El president del PP va afirmar que més que fer modificacions a l'actual llei de l'avortament la canviaria sencera, la derogaria i tornaria a la norma que creu que tenia cohesió social i que, encara que va ser aprovada per un Govern socialista, després va respectar el de José María Aznar.

Per part seva, el president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va considerar que no és lògic «barrejar» la caixa de les pensions amb la llei de l'avortament, així com va acusar el president del PP després d'haver fet aquesta vinculació, d'intentar «dividir els espanyols amb debats purament ideològics» que, a més, «estan superats».