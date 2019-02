Sánchez acusa «les dretes» d'«enfrontar» els espanyols

El president del Govern, Pedro Sánchez, va acusar «les dretes» d'enfrontar els espanyols amb la concentració celebrada a Madrid i els va retreure que actuïn contra una persona que com a líder de l'oposició va estar «al costat del Govern» quan va ser necessari. A l'acte de presentació del candidat socialista a l'Alcaldia de Santander, Pedro Casares, Sánchez va assegurar que el que ara fa el Govern socialista és treballar per la unitat d'Espanya, «que significa unir els espanyols i no enfrontar-los com estan fent les dretes a la plaça de Colón avui».

El també secretari general del PSOE va afirmar que respecta la concentració, convocada per PP i Ciutadans amb el suport de Vox, però va destacar que es va convocar contra una persona que quan va estar en l'oposició va ser «lleial». En aquest punt va recordar el seu suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya quan governava Mariano Rajoy i a altres mesures que va posar en marxa el Govern del PP.

«El que estic fent ara com a president del Govern és resoldre una crisi d'Estat que el PP va contribuir a agreujar quan va estar al Govern», va afirmar en un Paranimf de la Universitat de Cantàbria completament ple.

Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar que la manifestació convocada per PP, Cs i Vox ha estat un «fracàs estrepitós que hauria de fer recapacitar al PSOE». «L'esperem a la taula de diàleg. Nosaltres anirem a parlar del dret d'autodeterminació de Catalunya, que és el consens del 80% de la societat catalana», va escriure en un tuit.

Paral·lelament, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar que «l'amenaça ultra era una fantasia» en relació amb la manifestació i va demanar al PSOE coratge per «treure's els seus ultres de sobre». Al seu compte de Twitter, Puigdemont va escrure; «Segons la lògica que els convocants (i altres) ens apliquen a nosaltres, Espanya no vol estar unida perquè la immensa majoria s'ha quedat a casa».

L'expresident català acompanyava aquesta frase amb una emoticona de riure i afegia la pregunta «relatem?», en referència a la figura del relator proposada pel PSOE per coordinar i afavorir el diàleg a la taula entre partits a Catalunya.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que la participació en la concentració «ha estat per sota dels desitjos dels organitzadors i de les expectatives generades pels mitjans». No obstant això, va avisar que «la contrarevolució reaccionària és un moviment ideològic profund» a les societats, i que no es tracta d'«un fenomen espanyol del moment».

Segons la seva opinió, la situació europea i internacional empeny «aquesta reacció conservadora» que ha portat els tres partits (PP, Cs i Vox) a manifestar-se, i els seus líders són « idèntics» pel que fa al seu programa econòmic, que va qualificar d'«uberització».

El Secretari d'Organització i Programa de Podem, Pablo Echenique, va qualificar de «punxada» la manifestació, tot afegint que «PP, Cs i Vox, amb tots els seus diners de Suïssa, l'Ibex i de l'Iran, amb les televisions donant cobertura 24/7 i amb autobusos gratis: Punxada».