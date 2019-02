Principi d'acord per evitar un nou tancament parcial del Govern dels EUA

Els congressistes nord-americans han aconseguit un principi d'acord per evitar un nou tancament parcial del Govern, pocs dies abans que expiri el termini de tres setmanes donat per Donald Trump després del que va ser el bloqueig administratiu més llarg de la història del país. El compromís sobre seguretat fronterera, molt lluny del que exigia el president, comporta un desafiament a Trump, que haurà d'optar entre acceptar una derrota o assumir la responsabilitat d'un nou tancament. ·No puc dir que estigui content», va admetre. El principi d'acord preveu la construcció de 88 quilòmetres de nova tanca a la frontera amb Mèxic (davant dels 345 quilòmetres que la Casa Blanca demanava al desembre), i els diners destinats a aquesta infraestructura serien tot just una quarta part de la quantitat que reclamava el president nord-americà per a la tanca.