Pedro Sánchez anuncia avui la data de l´avançament de les eleccions generals

El president del Govern, Pedro Sánchez, anunciarà avui la data de l'avançament de les eleccions generals, amb l'escenari del 28 d'abril com a més probable, segons l'entorn més proper al cap de l'Executiu, que té presa la decisió almenys des de dimecres. La decisió del president es farà pública en una declaració institucional que Sánchez farà a les deu del matí des de la Moncloa, una hora després que reuneixi el Consell de Ministres, que ha de ser escoltat abans que el cap de l'Executiu proposi la dissolució de les Corts, segons estableix l'article 115 de la Constitució. Perquè les eleccions siguin el 28 d'abril, el decret de dissolució de les Corts ha de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat el 5 de març (54 dies abans) fet pel qual s'ha d'aprovar en el Consell de Ministres del divendres anterior, 1 de març.

L'opció del 28 d'abril va guanyar força de manera clara des de dilluns passat al nucli dur del Govern i del PSOE a la reunió habitual al Palau de la Moncloa, tot i que la primera setmana de campanya coincideix amb la Setmana Santa. Aquell dia es va estudiar també l'opció del 14 d'abril, Diumenge de Rams, però després de saltar als mitjans de comunicació, va ser immediatament descartada per la cúpula del PSOE.

Tot i que el portaveu de l'Executiva Federal del PSOE i alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha mostrat públicament la seva preferència pel 14 d'abril davant del 28, la cúpula del partit pensa que aquesta data, amb molta gent iniciant les vacances de Setmana Santa, pot afavorir l'abstenció.



Dates descartades

Altres dates com l'11 d'abril o el «superdiumenge» electoral del 26 de maig també són descartades per fonts de la direcció del partit, la primera per ser dia laborable i la segona perquè horroritza bona part dels barons i alcaldes socialistes, que consideren que els impediria poder fer campanya a favor de la seva gestió. No obstant això, el 28 d'abril genera divisió d'opinions fins i tot al propi Govern i al PSOE, on hi ha qui veu més oportú que el president les convoqués després de les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.

Paral·lelament, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que el Govern comunicarà avui la convocatòria d'eleccions generals, que serà «segur» al llarg de 2019. Montero va insistir que Sánchez ha estat «molt clar» sobre aquesta qüestió: «Divendres (avui) comunicarà al Consell de Ministres la seva decisió i posteriormamente es donarà a conèixer als ciutadans i als mitjans de comunicació», va explicar.

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va exigir al president de Ciutadans, Albert Rivera, que aclareixi la seva política d'aliances abans de les eleccions i si està disposat a «revalidar el pacte de l'abraçada» amb el PSOE, en al·lusió a l'acord que va segellar amb Pedro Sánchez al març de 2015 per a una investidura del candidat socialista, però que no va prosperar per falta de suports al Congrés. Casado va advertir a Cs que «no hi ha un PSOE diferent al de Sánchez, que és el secretari general del Partit Socialista» i el que «va guanyar les primàries».

En aquest sentit, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que l'objectiu del seu partit és guanyar les properes eleccions generals perquè Pedro Sánchez no torni a presidir el Govern, però també que el PSOE passi a l'oposició.