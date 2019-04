Un reu gihadista provoca un incendi a la presó a Cadis cremant documents

Un pres relacionat amb el gihadisme que es troba al Centre Penitenciari Puerto III, a El Puerto de Santa María (Cadis), va provocar de matinada un incendi a la seva cel·la en cremar documents en una galleda perquè no li fossin interceptats, havent d'intervenir els funcionaris abans que el foc anés a més i s'hagués de desallotjar la galeria.

En un comunicat, els sindicats CSIF, ACAIP-UGT, APFP i CCOO del Centre Penitenciari de Puerto III van criticar la «falta de mitjans per alertar d'un incendi a l'interior de la cel·la d'un intern islamista, on van fallar els sistemes de control antiincendis». En aquest sentit, van afegir que la crema realitzada per l'intern va provocar un «intens fum» en una galeria del Departament Especial de Puerto III, que «ràpidament va ser solucionada pels funcionaris de servei que allà es trobaven». Els fets es van produir a primera hora de la matinada.