Petició de sanció a un membre de La Manada pel vídeo de l'abús

L'Agència de Protecció de Dades ha redactat una resolució d'expedient per a imposar una sanció de 150.000 euros a Alfonso JC, un dels membres de La Manada condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals als Sanfermines de 2016 en una sentència que està recorreguda al Tribunal Suprem, per incompliment de la Llei Orgànica de la Protecció de Dades per difondre un dels vídeos en què es mostren els referits abusos sexuals.

La resolució assenyala que queda acreditat que la gravació i la seva divulgació «constitueixen el pressupost fàctic d'una presumpta infracció de la normativa de protecció de dades de caràcter personal».