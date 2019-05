El president del Tribunal Suprem veneçolà expressa el seu suport a Maduro

El president del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela, Maikel Moreno, va ratificar la seva lleialtat al Govern de Nicolás Maduro, en el seu primer pronunciament des de l'alçament militar del 30 d'abril, en el qual, segons la versió nord-americana, va estar implicat. «Ratifiquem el nostre compromís amb la pàtria i amb el poble de Veneçuela», va dir Moreno en un comunicat que va llegir a l'inici d'una reunió plenària del TSJ.

Moreno va explicar que, «en conseqüència», el TSJ «seguirà aplicant les mesures, els pronunciaments i les decisions que pertoquen per a la protecció de l'ordre constitucional contra els que atempten contra la independència, la seguretat, la pau i la integritat del país».

Per part seva, el ministre espanyol d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, considera que els Estats Units estan actuant en relació amb Veneçuela «com el cowboy de l'oest, dient 'mirin que treuré la pistola'», quan la situació «no és que ningú tregui la pistola, sinó trobar una solució pacífica, negociada i democràtica».

El ministre va admetre que el grup de contacte impulsat per Espanya «no està en la mateixa longitud d'ona» que Washington. El grup, reunit dimarts a Costa Rica, va oferir enviar una missió política per «fer contacte entre oposició i Govern», perquè està convençut que l'única solució són unes eleccions. «Seguirem rebutjant les pressions que voregen intervencions militars», va assenyalar.Borrell ha reconegut que la crida que va iniciar la setmana passada el president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, perquè l'Exèrcit deixi caure el Govern de Nicolás Maduro, ha estat "un intent de cop militar", una cosa que és "una obvietat que ningú pot negar ". Això sí, ha afegit que va ser contra un Govern al qual "la UE i Espanya no reconeixen legitimitat" perquè va sortir d'unes eleccions que no van ser "lliures ni justes".