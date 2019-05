Marchena: «La febre no té transcendència jurídica»

El president del tribunal del judici del procés, Manuel Marchena, ha esbroncat dos testimonis de la defensa de Jordi Cuixart per introduir valoracions personals constants en les seves respostes que "no importen ni interessen a la Sala", per intentar debatre respecte a l'ús del català i per portar guions per respondre.

No és la primera vegada que Marchena es mostra d'aquesta manera amb testimonis de les defenses i conforme avança el judici i s'acosta el final de la prova testifical, se'l veu més incisiu i tallant, tal com va succeir en la jornada de dilluns, en la que va intervenir de manera reiterada exigint a les parts que formulessin una altra pregunta.

Però aquest dimarts la situació ha anat més enllà, especialment amb la filosofa i professora Marina Garcés, que ha protagonitzat l'interrogatori més accidentat en 44 jornades del judici.

No ha arrencat amb bon peu la seva compareixença quan Marchena li ha preguntat - com fa amb tots i cadascun dels testimonis com estableix la Llei - si té alguna relació amb els acusats.

"Amb Jordi Cuixart tenim un cafè pendent però està sent una mica difícil", respon la testimoni a la qual cosa el magistrat li recorda que li ha preguntat "quina relació, no quant temps porta sense prendre's un cafè".

Poc després, el lletrat Benet Salellas - a qui Marchena ha reprès durament diverses vegades - demana a la testimoni que expliqui el que va fer l'1-O, a la qual cosa ella comença la seva resposta assenyalant que "la nit anterior la vaig passar amb unes dècimes....".

Marchena torna a tallar per deixar clar que "la febre no té cap transcendència jurídica". "I no em repliqui", precisa. Però de seguida torna a actuar quan la filòsofa respon sobre si coneix la prohibició del Tribunal Constitucional de l'1-O.

"Una prohibició incomprensible, trista que jo crec..." i sense acabar, Marchena la talla. No acaba aquí. El lletrat intenta preguntar per fets concrets i pel que la testimoni va veure el dia del referèndum, però en plena resposta ella afegeix "jo l'1-O vaig al·lucinar, vaig al·lucinar...".

El magistrat actua: "Vostè no ve aquí per expressar el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril, ve a explicar exclusivament el que va passar, i el que li ha preguntat el lletrat és molt clar, a partir d'aquí totes les seves valoracions personals no tenen cap interès, encara que li encantaria esplaiar-se però aquestes matisacions que no són fets, no interessen al tribunal".

Salellas es queixa perquè entén que "les percepcions sensorials" són d'interès però Marchena no el deixa acabar.

És llavors quan el magistrat s'adona que la testimoni té uns folis damunt de la taula i li diu que "la llei prohibeix que les seves respostes estiguin basades en un guió" ja que, malgrat que ella assegura que sí, "no ha demanat cap permís", per la qual cosa li demana que "deixi aquest guió", mentre altres magistrats fan escarafalls amb les mans perquè compleixi l'ordenat.

Tot seguit, el lletrat protesta de forma més irada i menys respectuosa que de costum per denunciar, sense mirar al tribunal i resignat la "indefensió i la vulneració de drets fonamentals que s'està produint".

És l'enèsim xoc entre tots dos que acaba quan Salellas renúncia a formular més preguntes. "Correcte, molt millor", respon el president del tribunal. Però el matí segueix amb polèmica.

Arriba l'advocat Lluís Matamala, que pren la paraula per demanar si pot parlar i contestar en català.

"A veure, li suposo coneixedor de l'article 231 de la Llei orgànica del poder judicial, em remeto als seus coneixements jurídics sobre aquest article. Vostè no pot propugnar una visió alternativa, vostè és un tercer i contestarà en castellà", explica Marchena.

I l'adverteix: "Si no vol contestar en castellà, vostè s'aixeca, assumeix les conseqüències legals de la seva protesta i hem acabat". El testimoni intenta debatre amb el president del tribunal, però no té èxit.

"No, no, no... faltaria més que vostè i jo... miri si us plau si vostè introdueix qualsevol element de debat o controvèrsia sobre la decisió d'aquesta sala immediatament serà expulsat i assumeixi les conseqüències disciplinàries i legals i si té algunes notes posi-les si us plau a la taula del costat", afegeix, mentre els advocats de Cuixart posen mala cara i el magistrat Andrés Martínez Arrieta, assegut al seu costat, intenta calmar Marchena.

Matamala assenteix amb el cap i comença la seva testifical.