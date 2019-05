Troben un milió d'euros en metàl·lic en una furgoneta accidentada a Granada

Efectius de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Granada estan investigant la procedència de gairebé un milió d'euros en metàl·lic aparegut en una furgoneta que es va accidentar, sense que cap dels tres ocupants del vehicle, ferits lleus, reconeguessin ser els amos dels diners.

Així ho han indicat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, que recull dades sobre aquests diners, que va aparèixer al vehicle i escampat al voltant del mateix, segons ha avançat aquest dimecres el diari 'Ideal'.

La Guàrdia Civil de Trànsit va ser avisada a la matinada de dijous passat d'aquest accident, i, en arribar els agents al lloc dels fets, van trobar a dos dels ocupants del vehicle, de nacionalitat lituana, dins d'aquest, i a un altre, que va resultar ser el conductor, a la via, sense que cap reconegués la propietat dels bitllets.



Conductor begut i drogat

A aquest últim se li van practicar les proves d'alcohol i drogues en sang, donant positiu en totes dues. Cap dels ocupants ha estat detingut, si bé es podrien enfrontar a multa per infracció administrativa per no haver sol·licitat el permís pertinent per viatjar amb aquesta quantitat de diners.

El màxim import que es pot transportar en metàl·lic pel territori espanyol, sense cap requisit previ, és de 100.000 euros o l'equivalent en moneda estrangera.

Per a quantitats superiors, cal que sigui declarat en un document gratuït que es presenta davant les delegacions d'Hisenda o Duanes, la còpia ha de portar el responsable en tot moment.

En cas que els diners siguin per portar-los a l'estranger, la quantitat màxima és de 10.000 euros, tot això amb l'objectiu, segons la Guàrdia Civil, de "prevenir el blanqueig de capitals i altres formes greus de criminalitat com el finançament del terrorisme".