L'Exèrcit veneçolà comença a limitar la venda de benzina a alguns estats

Les Forces Armades de Veneçuela han començat a limitar la venda de gasolina a alguns estats del país per mantenir l'ordre, davant la tensió que s'està generant per les llargues cues i temps d'espera per omplir els dipòsits dels vehicles. Les cues d'automòbils han tornat aquesta setmana a convertir-se un paisatge habitual al país, sota una gravíssima crisi econòmica per una profunda caiguda de les importacions aguditzada per sancions internacionals i la paralització de la segona refineria més gran del país.

A algunes estacions de la fronterera de San Cristóbal, grups de guàrdies nacionals amb equips antiavalots vigilen la venda de gasolina, mentre que a les ciutats més grans, els militars recorren amb moto les gasolineres per donar instruccions als responsables.

Així, a Maracaibo es va ordenar que després del migdia es venguin només 20 litres de combustible per vehicle; a Puerto Ordaz i Punto Fijo, molt a prop del major complex refinador, l'ordre dels militars és lliurar 40 i 30 litres, segons múltiples testimonis.

Quan s'esgota el combustible, els oficials intenten desallotjar les estacions, però molts conductors tornen aviat a formar cues per esperar a la propera reposició.

El ministre de Petroli de Veneçuela, Manuel Quevedo, va assegurar que l'economia i la indústria petroliera del seu país estan sota el setge econòmic i financer del Govern dels Estats Units. «Per tant, això genera pertorbacions en el flux del subministrament de petroli al mercat mundial, així com un greu dany econòmic i patiment al poble veneçolà», va explicar des de Yeda, Aràbia Saudita, abans d'una reunió de ministres de l'OPEP i altres productors, en la qual van participar representants del regne àrab i Rússia.

Veneçuela és objecte de dures sancions dels Estats Units que s'han accentuat des de l'inici del conflicte obert entre el Govern veneçolà i el líder de l'opositora Assemblea Nacional, Juan Guaidó, autoproclamat president encarregat del país.