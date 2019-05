Un nadó ingressa en coma per una intoxicació amb cocaïna i cànnabis a València

Agents de la Policia Nacional han detingut una mare de 24 anys i la seva parella sentimental, de 29, després que divendres passat fossin alertats de l'ingrés d'un nadó de 17 mesos en un hospital de València, que havia donat positiu en orina a intoxicació per cocaïna i cànnabis, segons ha informat la Direcció Superior en un comunicat.

L'arrest de la parella --la mare del nen i el seu company sentimental, que no era el pare del nadó però exercia com a tal, es va produir divendres passat al matí al centre, com a presumptes autors de un delicte d'abandonament de menor. El nen havia ingressat de matinada en estat de coma a l'UCI Pediàtrica del centre, on continua hospitalitzat.

A través d'un jutjat de València, els agents van tenir coneixement que un menor de 17 mesos havia ingressat aquesta mateixa matinada a l'UCI Pediàtrica d'un hospital de València, en estat de coma, i havia donat positiu en les anàlisis practicades per intoxicació per cocaïna i cànnabis.

Immediatament, els policies es van dirigir al centre hospitalari on, després d'entrevistar amb els metges de l'UCI infantil, van esbrinar que cap a les 3.00 hores els pares havien portat a l'hospital al menor, que presentava convulsions. Després subministrar la medicació necessària, el van ingressar a l'UCI on va romandre entubat.

Durant les investigacions els agents van descobrir que els resultats de l'analítica d'orina que li havien realitzat al menor havien donat positiu en cocaïna i cànnabis, i que es desconeixia la quantitat que hauria ingerit.

Com a conseqüència de les investigacions, els agents van detenir la mare i la seva parella com a presumptes autors d'un delicte d'abandonament de menor. Els detinguts, la mare amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.