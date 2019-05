Embús a l'Everest: més de 200 muntanyencs fan el cim en una sola jornada

Més de 200 alpinistes van fer ahir el cim de l'Everest (8.848 metres), trencant el rècord d'ascensos en una mateixa jornada però també creant un embús que va provocar cues de diverses hores en un estret pas proper al cim.



Des del Camp Base, el representant del Ministeri de Turisme del Nepal Gyanendra Shrestha va confirmar a Efe que uns 250 muntanyencs van sortir del Camp IV (7.900 metres) durant la nit de dimarts a dimecres, dels quals més de 200 van aconseguir el cim més alt del món.



Falta una setmana perquè la bona meteorologia es dissipi i molts d'ells es van queixar d'haver hagut d'esperar durant "hores" en llargues cues per la gran afluència a la zona Cim Sud (8.690 metres).





#ProjectPossible update. I summited Everest at 0530 and Lhotse at 1545 despite heavy traffic. I am now at Makalu base camp. Will be going directly for summit push from base camp. I will update once Makalu is complete. Thank you for my support especially my sponsors. pic.twitter.com/mAiLTryEln