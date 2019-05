La Mesa del Congrés rebutja que JxCat tingui grup propi

La Mesa del Congrés va donar el vistiplau a la constitució dels vuit grups parlamentaris que funcionaran durant la XIII Legislatura, enviant JxCat al Grup Mixt en constatar que no complia els requisits per crear-ne un en solitari. És a dir, JxCat no complia amb el requisit de tenir 15 diputats i tampoc la via alternativa de sumar el 15% dels vots a les quatre circumscripcions a les quals van concórrer a les eleccions generals del passat 28 d'abril, segons va confirmar la presidenta de la cambra, Meritxell Batet.

Per tant, l'òrgan rector del Congrés va rebutjar per unanimitat la possibilitat que JxCat es constituís com a grup propi, de manera que formarà part del Grup Mixt al costat de Bildu, Coalició Canària, Unió del Poble Navarrès, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria. Paral·lelament, va acordar avalar la proposta d'ERC per tenir grup parlamentari, en la composició del qual no hi haurà Oriol Junqueras.

Per altra banda, la Mesa del Congrés estudiarà la setmana vinent l'informe dels lletrats en què s'enumeraran les conseqüències que per al dia a dia parlamentari i per al còmput de majories genera la suspensió de quatre diputats en presó preventiva. Batet va assenyalar que l'informe serà part de l'ordre del dia de la reunió que es preveu per a dimecres que ve. Un aspecte que dilucidarà és el llindar de la majoria absoluta, en el qual sembla que hi haurà disparitat de criteri. El PP i Cs entenen que la suspensió de quatre parlamentaris no té perquè rebaixar el sostre de la Cambra a 346, quelcom que ubicaria la majoria absoluta en 174 diputats.

La presidenta del Congrés va assegurar en al·lusió a la pretensió de JxCat que sigui Jordi Sànchez el seu representant a la ronda de consultes de Felip VI per a la investidura, que només poden acudir-hi persones que «estiguin materialment en condicions de poder assistir», assegurant que no és el cas.