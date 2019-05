Vigo Moren tres joves en un accident de trànsit

Tres joves van morir i dos més van resultar ferits en un greu accident de trànsit registrat la nit de dimecres a la parròquia viguesa de Teis. El sinistre es va produir en sortir de la via el cotxe en què viatjaven per l'autopista AP-9, al seu pas per l'esmentada parròquia de Vigo. Els dos ferits van haver de ser traslladats a l'hospital per rebre assistència mèdica. Fins al lloc en el qual es va produir el sinistre es van desplaçar els serveis sanitaris, els bombers de Vigo i Miño, la Guàrdia Civil i la Policia Local.