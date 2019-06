El ministre de Defensa xinès, Wie Fenghe, va assenyalar que la sagnant repressió contra els manifestants al voltant de la plaça de Tiananmen a Pequín fa 30 anys va ser una decisió «correcta», al·legant que des de llavors s'ha aconseguit mantenir l'«estabilitat al país. «Tothom està preocupat per Tiananmen 30 anys després», va afirmar Wei. «En els últims 30 anys, la Xina ha viscut molts canvis. Creieu que el Govern es va equivocar amb la gestió del 4 de juny? Hi va haver una conclusió sobre aquest incident: el Govern va ser decisiu per acabar amb la inestabilitat», va afegir.Les protestes de Tiananmen van ser un "caos polític que el Govern espanyol necessitava sufocar", ha insistit. "Gràcies a això, la Xina ha gaudit d'una situació d'estabilitat", ha conclòs.Aquest dimarts es compleix el trentè aniversari de la massacre de Tiananmen. El 4 de juny DE 1989 l'Exèrcit va obrir foc contra un gran nombre de manifestants que protestaven a la plaça Tiananmen per demanar llibertat d'expressió, responsabilitats a les autoritats i posar fi a la corrupció es van intensificar al maig i finalment es va declarar la llei marcial.