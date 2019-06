El TS s'inclina per paralitzar l'exhumació de les restes de Franco

Cinc magistrats del Tribunal Suprem resoldran avui la petició de la família de Francisco Franco perquè es paralitzi cautelarment l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos, una decisió a la qual previsiblement no s'oposaran a l'espera de solucionar el fons de l'assumpte. Tot apunta que els magistrats de la secció quarta del Contenciós-Administratiu acceptaran la mesura cautelar proposada per la família Franco contra els plans del Govern d'exhumar el proper 10 de juny les seves restes enterrades al Valle de los Caídos per reinhumar-lo després al cementiri del Pardo.

En cap cas analitzaran el fons de l'assumpte, sinó que simplement decidiran si procedeix admetre la cautelar dels descendents del dictador i que també van sol·licitar la Fundació Franco i la comunitat benedictina del Valle de los Caídos. I és per això que l'escenari passa per paralitzar l'exhumació, quelcom que no avança cap decisió sobre el fons de la qüestió, apel·lant a la prudència i cautela.

El que es vol evitar és que un rebuig a la cautelar impliqui una exhumació immediata perquè després d'aquí a uns mesos o fins i tot un any es donin per bons els arguments dels Franco i s'hagi de tornar al punt de partida, el que suposaria un nou trasllat de les restes a la basílica de Cuelgamuros. Els magistrats que resoldran l'assumpte són Pablo María Lucas, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico i José Luis Requero, a qui l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica assenyala per la seva relació amb el lletrat Santiago Milans del Bosch, estret col·laborador de la fundació Franco.