Els EUA acusen l'Iran d'estar darrere dels atacs contra dos petroliers al golf d'Oman

El Govern dels Estats Units ha acusat aquest dijous l'Iran d'estar darrere dels atacs contra dos petroliers al golf d'Oman, que ha titllat com "un assalt flagrant contra la llibertat de navegació".

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha assenyalat que l'incident "és una inacceptable recrudescència de les tensions per part de l'Iran" i ha demanat unitat a la comunitat internacional davant les accions de Teheran.

Pompeo ha explicat que l'anàlisi nord-americà per arribar a aquesta conclusió es fonamenta en el tipus d'armes usades i el nivell de "sofisticació" de l'operació.

En roda de premsa, ha incidit que l'incident ha tingut lloc mentre el líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, es reunia amb el primer ministre del Japó, Shinzo Abe. Un dels vaixells sinistrats és de bandera japonesa.

"El govern del líder suprem ha insultat al Japó atacant un petrolier japonès, posant en perill les vides del personal i creant una emergència marítima", ha criticat Pompeo.

Així mateix, ha respost a les declaracions del seu homòleg iranià, Mohammad Yavad Zarif, que ha descrit el que ha passat com "sospitós". "Sospitós no comença a descriure el que suposadament ha passat aquest matí", ha agregat.

En aquest sentit, Pompeo ha dit que "potser Zarif pensa que això és divertit, però ningú més al món ho creu". "L'Iran està responent perquè el règim vol que la nostra reeixida campanya de màxima pressió sigui retirada", ha argumentat.

"Cap sanció econòmica autoritza l'Iran a atacar civils innocents, alterar els mercats petroliers internacionals i dur a terme un xantatge nuclear", ha sostingut el secretari d'Estat nord-americà.

Pompeo ha incidit a més que ha ordenat a l'ambaixador nord-americà davant de les Nacions Unides que plantegi "els atacs iranians" durant la reunió que celebrarà aquest mateix dijous el Consell de Seguretat de l'ONU per abordar els fets.

"La nostra política segueix sent un esforç econòmic i diplomàtic per portar l'Iran a la taula de negociacions en el moment adequat per a aconseguir un acord ampli que abordi totes les amenaces", ha explicat

"Aquestes amenaces contra la pau i la seguretat són aparents avui per a tothom. Iran ha de fer front a la diplomàcia amb diplomàcia, i no amb terrorisme, vessament de sang i extorsió", ha recalcat.

Finalment, ha advertit que "els Estats Units defensarà a les seves forces, interessos i els dels seus aliats per protegir el comerç internacional i l'estabilitat regional" i ha demanat "a tots els països amenaçats per les accions provocatives de l'Iran que s'uneixin en aquesta tasca ".