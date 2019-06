Detenen Ternera a França hores després de deixar-lo en llibertat

José Antonio Urrutikoetxa, Josu Ternera, va ser retingut a la presó a França tot just unes hores després que el Tribunal d'Apel·lació de París ordenés deixar-lo en llibertat. Segons fonts jurídiques, l'arrest es va produir per comunicar-li l'existència d'una ordre de detenció emesa per Espanya en el marc d'una de les causes judicials que l'excap d'ETA té obertes a l'Audiència Nacional.

En concret, l'exlíder de la banda terrorista té quatre casos oberts als jutjats centrals d'instrucció i hi ha en vigor quatre ordres de crida i cerca dictades pels jutjats centrals d'instrucció número 1, 2, 3 i 5. La retenció es va deure a la causa que instrueix el Jutjat Central d'Instrucció número 2 per l'atemptat amb cotxe bomba contra una caserna de la Guàrdia Civil a Saragossa, el 1987, en què van morir 11 persones i 88 van resultar ferides.

En aquesta causa, a Urrutikoetxea se li van imputar 11 delictes d'assassinat i 88 de frustrats. Mai va ser jutjat, malgrat ser cridat en dues ocasions a declarar pel Tribunal Suprem en estar aforat -era diputat autonòmic per Euskal Herritarrok. Mai es va presentar. Va fugir el 2002, després que l'alt tribunal el deixés en llibertat l'any 2000, en el marc del cas Sokoa, en considerar que ja va ser jutjat a França.

L'exlíder de la banda terrorista podria tornar a quedar en llibertat per causes mèdiques en patir un càncer d'estómac que podria haver-li afectat el fetge. Sota la seva direcció, ETA va protagonitzar etapes d'extrema duresa i va participar a totes les seves estructures directives fins a prendre el control absolut de la mateixa.