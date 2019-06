Trump prorroga un any les sancions contra Pyongyang

? El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que ha prorrogat un any les sancions contra Corea del Nord. «L'existència i el risc de l'augment d'armes a la península de Corea i les accions i polítiques del Govern de Pyongyang continuen sent una inusual i extraordinària amenaça a la seguretat nacional, política estrangera i economia dels Estats Units», va explicar Trump. L'enviat dels Estats Units per a la llibertat religiosa, Sam Brownback, va assenyalar que les sancions s'imposaran pels seus «horribles» registres sobre Drets Humans i llibertat religiosa.