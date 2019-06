Cinc detinguts per l'assalt sexual a una dona a una platja naturista de València

Platja on van ocórrer els fets.

La Guàrdia Civil ha detingut cinc homes d'entre 45 i 50 anys per abusar sexualment d'una dona de 40 després d'aguaitar-la a la platja naturista del Mareny de Sant Llorenç de Cullera. A més, van tractar d'atropellar-la amb el cotxe quan van emprendre la fugida al veure que ella demanava ajuda a una parella a l'aparcament de l'esmentada zona de bany. L'assalt sexual va ocórrer el dia 15 i els agressors van ser capturats uns dies més tard.

La víctima va anar a la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca, el més proper al lloc de l'agressió, i va presentar una denúncia per abús sexual contra els cinc desconeguts, que han pogut ser detinguts gràcies a la col·laboració ciutadana.

Segons fa constar la denunciant, va anar a passar la tarda i a prendre el sol a l'esmentada platja per passar unes hores de pau i tranquil·litat. La jornada va transcórrer amb normalitat, fins que la dona es va sentir observada per un grup d'homes, que no només no feien ús de la platja sinó que es dedicaven a espiar als banyistes ocults des de les dunes.

La dona va decidir posar punt final a la seva tarda de descans i tornar a casa. Va ser en aquest moment quan, per sorpresa, es va veure abordada pels desconeguts. Va passar quan ella es trobava creuant la passarel·la que dóna accés a l'aparcament de vehicles des de la platja.

En primer lloc se li van acostar dos dels homes, als quals es van sumar altres tres immediatament. Els cinc, d'entre 40 i 50 anys, van començar a llançar-li comentaris vexatoris de fort contingut sexual. La dona va aprofitar el pas per arribar com més aviat a l'cotxe.

Els individus van continuar insultant-la i, en passar prop d'ells, ja no es van quedar a les vexacions, paraules grolleres i insults. La situació va empitjorar.

Alguns d'ells la van abordar completament nus i fins i tot van arribar a acorralar. Va ser llavors quan li van realitzar tocaments de caràcter sexual. La dona, espantada, va veure una parella uns metres més endavant, a l'aparcament, així que es va regirar per escapolir-se dels agressors sexuals i va córrer a la recerca de refugi al costat d'aquestes dues persones.

En veure que demanava ajuda, els cinc homes es van pujar al seu vehicle i, després de realitzar maniobres brusques, es van anar a tota velocitat, intentant atropellar la dona, segons va relatar aquesta en la denúncia que presentaria poc després.

La denunciant, en estat de xoc, segons va narrar ella mateixa, va aconseguir pujar al seu vehicle i posar direcció a la caserna per presentar la corresponent denúncia per intents diversos d'agressió i abusos per part del grup de cinc homes.

Tant la Guàrdia Civil com la Policia local han intensificat la vigilància a la zona on van tenir lloc els fets en previsió de nous atacs. Després de formular la denúncia, la dona es va dirigir al centre de salut, on va ser atesa d'un atac d'ansietat a causa de la situació que va viure a l'aparcament.

Agents del lloc de Cullera van rastrejar la matrícula aportada pels testimonis i van aconseguir identificar i detenir els cinc, gràcies també a les fotografies preses per diverses persones, el que ha permès l'aclariment dels fets. Els cinc presumpte agressors sexuals, dels quals la Comandància de València no ha revelat si tenien o no antecedents, ja han estat posats a disposició judicial.