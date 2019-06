La Justícia de França comunica a Josu Ternera l'ordre europea de detenció

La Sala d'Instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París va comunicar a l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, l'ordre europea de detenció i entrega emesa contra ell en la causa per delictes de lesa humanitat pels quals està processat a l'Audiència Nacional i el va citar per al proper 16 d'octubre per examinar-la en una vista pública. No obstant això, el tribunal de París no va tractar la demanda de la seva posada en llibertat provisional. D'aquesta manera, l'etarra continuarà a la presó de moment. En una breu audiència, el tribunal va comunicar a Urrutikoetxea la petició de lliurament de la Justícia espanyola, a la qual l'històric dirigent d'ETA es va oposar. És per això que la sala va fixar una nova vista que se celebrarà el proper 16 d'octubre per poder examinar els arguments a favor i en contra.

El passat 19 de juny, aquest mateix tribunal va decidir posar en llibertat provisional Urrutikoetxea per motius de salut, encara que amb mesures cautelars i control judicial. Unes hores després, quan l'excap d'ETA estava a punt d'abandonar la presó de La Santé, va ser retingut en assegurar-se que l'Audiència Nacional el reclama per diverses causes que té pendents.