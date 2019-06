Vox es querella contra Zapatero per «col·laboració amb banda terrorista»

Les crítiques a l'Executiu per l'entrevista que TVE va fer a Arnaldo Otegi i la querella de Vox contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per «col·laboració amb organització terrorista» van marcar l'acte institucional d'homenatge a les víctimes del terrorisme que va tenir lloc al Congrés dels Diputats, al qual Vox no va assistir per denunciar un suposat «blanquejament» del Govern a ETA. Un criteri compartit pel PP i Cs, que malgrat que si que hi van estar presents van evitar criticar l'actuació judicial contra Zapatero del partit d'Abascal perquè –en paraules de secretari general del PP, Teodoro García Egea- «el PSOE porta massa temps en silenci sobre les actes vergonyoses de la negociació amb ETA». A l'acte hi van assistir representants d'ERC –no de JxCAT per reunions a Lledoners- i Bildu es va sumar al minut de silenci en memòria de les víctimes. ERC, PNB i Podem no van aplaudir el discurs de la presidenta de la Fundació de Víctimes del Terrorisme, Marimar Blanco.

L'entrevista a Otegi va provocar les queixes de Blanco, que en el seu discurs davant la cambra va qualificar «d'inacceptable» que TVE entrevistés «un terrorista confés com és Otegi» per «blanquejar» el «braç d'ETA com és Bildu».

A les portes de l'hemicicle, el dirigent del PP Teodoro García Egea va anar més enllà i va vincular l'entrevista d'Otegi a la investidura. «No sé si la setmana que ve Sánchez convidarà Josu Ternera a ser entrevistat a TVE, i per tant demanem a Sánchez que no segueixi amb una mà demanant que els constitucionalistes s'abstinguin i amb l'altra convidant Otegi i possiblement Josu Ternera en comptes de diputats i persones que treballen pel futur d'Espanya», va afirmar.

Contràriament al que van fer els portaveus i líders del PSOE, PP i Cs, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, el del PNB, Aitor Esteban, i la de Podem, Irene Montero, no van aplaudir el discurs de la presidenta de la Fundació de Víctimes del Terrorisme, com sí que van fer després amb el de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Rufián i la resta de diputats d'ERC no es van aixecar de l'escó, mentre el portaveu del PNB i la de Podem si que ho van fer, però sense aprovar amb el seu aplaudiment el contingut del discurs.

Concretament, Vox acusa Zapatero de col·laboració amb banda terrorista, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir els delictes, per suposadament haver alertat de detencions d'etarres a França durant la negociació que va mantenir amb la banda.