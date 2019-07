Els socialistes pacten el Govern de Navarra amb Podemos i els nacionalistes

El PSN, Geroa Bai, Podemos i Izquierda-Ezkerra (I-E) van tancar ahir un preacord de programa de govern «ambiciós, centrat en les persones», liderat per la socialista María Chivite, que per tirar endavant requereix l'abstenció d'EH Bildu. L'objectiu és un govern per a gestionar Navarra en els pròxims quatre anys «que aprofundeixi en el nostre autogovern des de la lleialtat institucional», va avançar la mateixa Chivite en roda de premsa, on va advertir que el document, de 70 pàgines, es farà públic i haurà de ser ratificat en el si de cada formació.

De concretar-se l'acord, les quatre forces, que no sumarien majoria absoluta (11 diputats de PSN, 9 Geroa Bai, 2 Podem-Ahal Dugu i 1 I-E), necessitarien l'abstenció d'EH Bildu (7) per impedir una presidència de Navarresa Suma (20). La virtual candidata a la presidència del Govern, María Chivite, va agrair «la disposició i voluntat de diàleg» de la resta, que s'ha materialitzat en un preacord «de clara marca progressista, amb grans avanços socials, que afronta els reptes econòmics de la nostra comunitat i posa l'accent principalment en la convivència».

Sobre l'absència d'EH Bildu en l'acord, que no ha estat cridat a dialogar pel PSN, Chivite va reiterar que en el seu partit «no negociarem res» amb la formació abertzale, encara que amb el programa ja acordat a quatre Bildu «veurà què vol fer sobre la base d'aquest programa». Preguntada sobre què farà el PSN si finalment EH Bildu no s'absté ni dona suport a la seva investidura la socialista va dir no tenir «un pla B», ja que només «estem treballant en el nostre pla».

Quant a la sintonia amb la direcció nacional del PSOE per a aquestes negociacions dutes a terme a Navarra, va assegurar que a Madrid «saben què estem fent i no hi ha cap problema quant al programa de govern».

Per Geroa Bai, Uxue Barcos va coincidir a valorar l'«ambiciós, progressista i plural» acord que acullen amb «satisfacció» perquè «marca les línies que ja es treballen» en aquesta legislatura que ella mateixa ha presidit, i que torna a reivindicar «la capacitat des de la diferència de treballar per donar resposta a la ciutadania».

Per part seva, EH Bildu va recordar a les forces que han signat el preacord que no tenen majoria i que per tant per «mantenir una estabilitat és imprescindible EH Bildu». «Un hipotètic govern que es defineix a si mateix com a progressista no es pot basar en l'exclusió política d'una part de la societat, sinó en un model democràtic de convivència», diu .

La ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, va insistir que el PSN no ha pactat amb EH Bildu perquè aquest partit s'abstingui, però va insistir que la política és dialogar i es va preguntar si «la moda» ara és «no parlar amb ningú».

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va considerar una «traïció als constitucionalistes» el pacte i va afirmar que amb això el president en funcions Pedro Sánchez «ha travessat una línia vermella».