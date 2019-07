Assassinada una dona de 47 anys pel seu marit a Elx

Agents de la Policia Nacional van detenir a Elx (Alacant) un home de 52 anys com a presumpte autor de l'apunyalament de la seva dona de 47 anys, que va morir. Els fets van passar al voltant de les 07.31 hores d'ahir, quan pel que sembla la víctima va anar al garatge per recollir les seves pertinences després d'anunciar al seu marit que volia la separació, segons van informar fonts pròximes a la investigació.

Una testimoni va alertar de la discussió al garatge i, quan va arribar la policia, l'home va confessar que havia matat la seva dona, segons van relatar fonts policials, que van indicar que es va localitzar el ganivet amb el qual suposadament va apunyalar la seva dona. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una unitat SAMU que va fer una reanimació cardiopulmonar avançada (RCP) a la dona de 47 anys. No obstant això, la víctima no va poder ser reanimada i va morir.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va qualificar d'«insuportable» el nou cas de violència masclista. «La nostra societat no pot tolerar aquesta #ViolenciaMachista que assassina dones, destrossa famílies i marca de per vida uns fills i filles. NO. No pararem», va publicar el president del Govern en el seu compte de Twitter. En el missatge, acompanyat amb l'etiqueta #NiUnaMenos, Sánchez també va transmetre el seu «afecte i abraçada» a la família i amistats de la dona assassinada.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Elx ha decretat dos dies de dol oficial. El consistori va guardar, a més, tres minuts de silenci ahir a les 12 del migdia en rebuig a la «cruel manifestació de violència de gènere» ocorreguda al municipi, va informar.