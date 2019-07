Els Estats Units multen Facebook amb 5.000 milions de dòlars per violar la privacitat

La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units (FTC) ha acordat imposar una multa de 5.000 milions de dòlars (més de 4.432 milions d'euros), la de major import establerta per l'agència fins al moment, en el marc de la recerca oberta sobre l'ús de dades dels usuaris del gegant tecnològic, segons ha avançat el diari americà The Wall Street Journal.

La proposta, aprovada per tres vots a favor i dos en contra, ha estat traslladada al Departament de Justícia, que s'encarrega -al costat de la FTC- de fer complir les lleis antimonopoli dels Estats Units. Així, el departament haurà de decidir si ratifica la decisió establerta per la Comissió Federal de Comerç.

L'FTC va obrir una recerca arran de les denúncies, segons les quals Facebook hauria compartit de manera inapropiada informació de 87 milions d'usuaris amb l'empresa Cambridge Analytica .

Concretament, aquesta consultora política britànica hauria obtingut, sense permís, dades personals dels usuaris de la xarxa social fundada per Mark Zuckerberg. Posteriorment, aquestes dades van ser utilitzades per influir en les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016, en les quals va sortir victoriós el magnat Donald Trump.

Les accions de Facebook han tancat la jornada, després de conèixer-se la notícia, amb una pujada de l'1,8%. Segons va indicar la companyia a principis d'any, esperava una sanció per aquesta qüestió d'uns 5.000 milions de dòlars.



Resposta a la multa

Facebook, al costat d'altres dels principals gegants de la tecnologia com Amazon, Apple o Google, està immersa en una altra investigació, per part del Govern dels Estats Units, per qüestions de competència.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat un major control sobre les empreses de xarxes socials, així com de Google. El líder nord-americà els ha acusat també de reprimir i suprimir diverses opinions de conservadors, encara que no ha presentat proves sobre aquest tema. D'altra banda, Trump ha criticat repetidament Amazon per aprofitar-se del Servei Postal dels Estats Units, també sense proves.