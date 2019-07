Marxa a Florida per denunciar les dures situacions d'un local d'internament

Centenars de persones es van manifestar aquest divendres a Florida per denunciar les dures situacions del centre d'internament de menors, denominat Refugi Provisional Homestead, en el qual s'alberguen uns 2.000 immigrants indocumentats. La mobilització es va veure reforçada per l'anunci per part del president, Donald Trump, de l'inici de batudes contra immigrants aquest mateix cap de setmana.

Els manifestants es van concentrar davant de Homestead per exigir la posada en llibertat dels menors interns i per protestar per la política migratòria federal.