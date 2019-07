El Jutjat pren mesures per evitar la venda del Pazo de Meirás

El Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya va ordenar que consti en el registre de la propietat que el Pazo de Meirás, ubicat al municipi corunyès de Sada, està immers en una causa judicial. Així ho van informar ahir fonts judicials després d'admetre a tràmit el passat 12 de juliol la demanda presentada per l'Advocacia de l'Estat per reclamar a la família Franco la devolució del Pazo de Meirás. Aquest mateix dia, el jutjat instructor va acordar l'adopció de les mesures cautelars sol·licitades que es refereixen, en concret, a l'«anotació preventiva de la demanda al registre de la propietat», van indicar les mateixes fonts judicials. Aquesta mesura es produeix arran que el Govern central hagi presentat una demanda judicial contra la família Franco per reclamar la devolució del Pazo de Meirás.

L'escrit reclama la propietat de l'immoble per a l'Estat per la seva forma d'adquisició, la seva administració mitjançant fons i personal públics, i l'ús que se li va donar durant la dictadura franquista. A la pràctica, aquesta mesura cautelar suposa que el possible comprador que arribi a un acord amb els hereters de Franco per adquirir l'immoble tindria en el registre de la propietat una advertència sobre que està en marxa una demanda judicial que podria derivar en un canvi de la titularitat de la propietat.