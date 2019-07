Iglesias repta Sánchez a explicar si els bancs veten la seva entrada al Govern

PSOE i ERC es van reunir ahir per acostar postures per a la investidura de Sánchez.

PSOE i ERC es van reunir ahir per acostar postures per a la investidura de Sánchez. efe

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va reptar el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, a explicar públicament si són els bancs, entre ells el Santander i la seva presidenta Patricia Botín, les empreses de l'Íbex i mitjans de comunicació els que veten la seva entrada al Consell de Ministres. Segons Iglesias, el cap de l'Executiu en funcions era partidari de formar un govern de coalició fins al mes de maig, però entén que posteriorment van arribar les pressions per evitar l'entrada del partit morat al gabinet. «El que volen impedir alguns és que hi hagi un govern d'esquerres de veritat. Saben que si nosaltres estem a l'Executiu hi ha moltes coses que canviaran», va assenyalar.

Tot i això va explicar que Sánchez mai li ha plantejat directament que veti la seva presència al Govern. «Estem discutint d'alguna cosa que no s'ha plantejat, però si ho plantegen que ho expliquin», va assenyalar Iglesias, que va atribuir aquesta possibilitat a les pressions que rep Sánchez de l'Ibex, els banquers i els mitjans de comunicació. Per això, va instar Sánchez a sortir públicament i explicar en una entrevista les raons per no permetre la presència del líder de Podem al Govern. «Si Sánchez em diu que ha rebut trucades de l'Ibex, de mitjans, de banquers, jo li diria surt i explica-ho», va destacar.

De tota manera, va assegurar que manté la mà estesa per arribar a un acord a través d'una negociació «integral» i considera que Sánchez va «sobreactuar» i es va equivocar dilluns quan va donar per trencades les negociacions, al·legant la consulta activada per Podem perquè les seves bases opinin sobre el pacte amb el PSOE.

Per part seva, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va acusar el líder de Podem d'haver-se «negat a negociar» des de les eleccions generals i d'haver perseguit com a únic objectiu «imposar» a Sánchez la presència de determinats membres de Podem al Consell de Ministres. «No pot pretendre tenir un govern paral·lel al seu servei», va avisar Lastra. La vice-secretària general del PSOE va replicar a les declaracions realitzades per Iglesias i ho va fer en un to molt dur, retraient-li que només hagi volgut «parlar dels noms del Consell de Ministres». «No està a l'altura de les circumstàncies qui es nega a negociar i no és capaç de cedir en absolutament res», va destacar.

Paral·lelament, el portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, va insistr que el seu partit no bloquejarà la investidura de Sánchez, però no va aclarir si s'abstindrà o li donarà suport, una decisió que l'Executiva del seu partit adoptarà divendres.

Així ho va explicar Rufián després de la reunió d'una mica més d'una hora que juntament amb la diputada Carolina Telechea va mantenir amb Lastra i amb el seu número dos, Rafael Simancas.

Una trobada «cordial», va dir, en què ERC va reiterar als socialistes la necessitat que aquesta sigui la legislatura del «diàleg», de la negociació i «del retorn d'un conflicte polític a la política». «No volem estar al sac del conflicte, el bloqueig o l'amenaça, sinó que volem que això avanci», va manifestar Rufián, que va demanar «responsabilitat» al PSOE i a Unides Podem, que segons el seu parer estan «condemnats a entendre's», per intentar conformar un Govern. «Cap ministeri ni cap veto mereixen el que està passant en els últims dies», va dir.Lastra va agrair la seva intenció de no contribuir al bloqueig i el to emprat per Rufián.