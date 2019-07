Anticorrupció intenta interrogar Corinna sobre l'AVE a la Meca

La Fiscalia Anticorrupció s'ha dirigit a la Serious Fraud Office (SFO), l'oficina antifrau britànica, per intentar, per ara sense èxit, interrogar Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l'amiga del rei emèrit Joan Carles I, en relació amb les diligències d'investigació obertes sobre comissions de fins a 80 milions d'euros presumptament irregulars cobrades en relació amb l'AVE a la Meca.

Anticorrupció es va dirigir a aquest organisme britànic fa diversos mesos, si bé la gestió no ha donat encara cap resultat. La causa no es troba judicialitzada -es troba en una fase anterior, de diligències fiscals, que poden concloure en arxiu o amb pas a disposició d'allò investigat a un jutge-, fet pel qual no es pot remetre una comissió rogatòria, que és sistema usat habitualment entre autoritats judicials per sol·licitar un interrogatori d'aquest tipus. A això s'hi uneix el fet que els britànics no estiguin col·laborant amb els investigadors espanyols tant com es podria desitjar.

La defensa de Corinna va negar que la seva clienta tingués alguna participació en l'acord de l'AVE a la Meca i va assegurar que estaria «encantada» de cooperar amb les autoritats judicials per aclarir l'assumpte. Així ho va manifestar l'advocat Robin Rathmell, que va apuntar que les autoritats britàniques encara no s'han posat en contacte amb l'amiga del rei emèrit Joan Carles I després que la Fiscalia Anticorrupció s'hagi dirigit a la Serious Fraud Office.