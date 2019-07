Revoquen la condemna contra Botella per vendre habitatge social a un fons d'inversió

El Tribunal de Comptes ha revocat una sentència que condemnava l'exalcadessa de Madrid Ana Botella (PP) i set membres del seu equip a abonar 22,7 milions d'euros per la venda el 2013 a un fons d'inversió de 1.860 habitatges de l'Empresa municipal de l'Habitatge i Sòl (EMVS). La resolució, datada el 17 de juliol, va ser adoptada per dos vots contra un dels tres membres que conformen l'esmentada Sala i respon al recurs d'apel·lació interposat contra la sentència del 27 de desembre de 2018.

Aquesta sentència, que va ser dictada per la consellera de Comptes Maria Antonia Lozano Álvarez, va considerar provat que l'operació en la qual es van vendre 18 promocions d'habitatge públic protegit per 128 milions d'euros a Fidere, filial de Blackstone a Espanya, es va fer per un procediment il·legal en no assegurar la concurrència, i es va tancar per sota del preu comptable dels immobles, de 159 milions, i també per sota del preu del mercat, generant un perjudici a l'erari públic de més de 25 milions d'euros.

A més d'Ana Botella, van resultar condemnats el seu equip de Govern, coincident amb la Junta d'Accionistes de la EMVS: Concepción Dancausa -exdelegada del Govern a Madrid-; Pablo González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -alts càrrecs de l'actual Govern autonòmic-; Dolores Navarro i Pedro del Corral -exedil de l'Ajuntament de Madrid.

Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justícia al Govern de José María Aznar, marit d'Ana Botella, i José Manuel Suárez Robledano, van ser els dos consellers -tots dos nomenats a proposta del PP- de la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes que van votar a favor de l'absolució en la sentència coneguda ahir.

Entre els motius del recurs de la sentència apel·lada hi ha que no va existir danys als cabals públics, ni acció antijurídica ni actuació culposa dels dirigents de l'EMVS, «sinó tot el contrari, és a dir, una actuació diligent, avalada, en tot cas, pels serveis tècnics i jurídics de l'empresa, pel Pla de Viabilitat aprovat per l'EMVS, per l'Ajuntament de la capital i per la Comunitat, que va aconseguir invertir les pèrdues de l'empresa, evitant la seva dissolució i la supressió de 300 llocs de treball».

El conseller que va votar-hi en contra i que va formular un vot discrepant va ser Felipe García Ortiz, proposat pel PSOE, que sosté que hi va haver irregularitats i responsabilitat comptable en la venda d'aquestes cases protegides.

Per la seva banda, el Jutjat d'Instrucció número 28 de Madrid ha prohibit al fons d'inversió Fidere vendre o llogar lliurement els 1.860 pisos adquirits a l'Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl el 2013 i ha imposat una fiança milionària al llavors conseller delegat de l'empresa, Fermín Oslé.

El passat mes de maig, l'Audiència Provincial va ordenar per segona vegada reobrir la investigació de la venda de 1.860 habitatges municipals per part del govern municipal d'Ana Botella en estimar el recurs interposat pel PSOE, l'EMVS i l'Associació d'Afectats. A l'acte, datat el 27 de juny, el Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid (que va haver de tornar a iniciar les seves actuacions) prohibeix a Fidere vendre o llogar lliurement aquests habitatges.



Les crítiques

La portaveu socialista de Desenvolupament Urbà a l'Ajuntament de Madrid, Mercedes González, considera que Margarita Mariscal de Gante s'hauria d'haver abstingut en la decisió sobre l'Empresa Municipal de l'Habitatge i el Sòl per la seva vinculació amb l'entorn de l'expresident José María Aznar, marit de l'exalcaldessa. Per part seva, la portaveu orgànica de Más Madrid a l'Ajuntament, Marta Higueras, va reclamar que s'elevi a cassació davant del Tribunal Suprem (TS) la decisió del Tribunal de Comptes.