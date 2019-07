El G-7 arriba a un acord per impulsar una taxa digital per a finals de 2020

Els ministres de Finances del G-7, reunits a la localitat francesa de Chantilly, van arribar a un compromís en suport de l'establiment per a finals del 2020 dins de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) d'un sistema que permeti gravar aquells models de negoci digitals sense presència física en els mercats on realitzen les seves activitats, així com fixar un nivell mínim impositiu per a les empreses.

En el comunicat emès pel G-7 al final de la cimera, els ministres van justificar el seu acord en la «urgent necessitat» d'afrontar els desafiaments fiscals plantejats per la digitalització de l'economia, expressant el seu «total suport» a les solucions plantejades per l'OCDE per al 2020, en línia amb el que s'ha pactat per part dels líders del G-20.

D'aquesta manera, el G-7 dona suport al desenvolupament de règims fiscals que permetin gravar les activitats de nous models de negoci, com aquells altament digitalitzats, al marge de la presència física de les companyies al territori. En roda de premsa, el ministre francès d'Economia i Finances, Bruno Le Maire, va destacar l'entesa aconseguida amb el seu homòleg nord-americà.