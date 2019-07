Detenen al Prat un home que amagava sis quilos de cocaïna en plaques ocultes sota una faixa

La Guàrdia Civil va detenir diumenge a l'aeroport del Prat un home que amagava sis quilos de cocaïna en plaques ocultes sota una faixa. El detingut, de nacionalitat colombiana i 27 anys, venia en un vol procedent de Bogotà. Va accedir a la duana de la T-1 i va ser registrat pels agents, que van comprovar que la seva roba tenia adherida una faixa de tela que cobria pràcticament tot el cos. A dintre hi havia 15 plaques de cocaïna, modelades i definides per ajustar-se a cada part del seu cos. S'ha ocupat del cas el jutjat d'instrucció número 3 del Prat de Llobregat per un delicte de tràfic de drogues.