Un home mata la dona a punyalades i després es treu la vida a Cantàbria

La Guàrdia Civil va trobar morta una dona amb ferides d'arma blanca al municipi càntabre de Escalante en anar a notificar-li la mort del seu marit en un accident de trànsit, de qui se sospita que és autor de l'apunyalament en un possible cas de violència masclista que s'està investigant. La dona, de 52 anys, no havia presentat denúncies prèvies per maltractaments, segons la Delegació del Govern a Cantàbria. El seu presumpte assassí, tres anys més gran que ella, va perdre la vida en un accident de trànsit després de xocar amb el seu vehicle contra un arbre.